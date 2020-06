Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Bistro am Stadtpark

Nordhausen (ots)

Bei Mäharbeiten im Stadtpark entdeckte ein Zeuge, am Freitagmorgen, einen Einbruch in das Bistro. Der oder die Täter drangen zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Freitag gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie eine Kasse, in der sich Wechselgeld befand. Den Einsatz der Kasse ließen die Einbrecher in der Nähe des Kiosks zurück. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell