Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos seitlich kollidiert

Mühlhausen (ots)

Aufgrund eines im Einsatz befindlichen Notarztwagens beabsichtigte ein Citroen-Fahrer am Donnerstag, kurz vor 18 Uhr, am Kiliansgraben die Fahrspur zu wechseln. Als der 82-Jährige auf die Rechte der beiden Fahrspuren wechselte, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 42-Jährigen. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand Sachschaden.

