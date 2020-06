Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Unfall leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, die Burgstraße. An der Burg beabsichtigte der 45-Jährige, nach rechts in diese Straße abzubiegen. Dabei stieß ein Kind, welches mit dem Fahrrad aus Richtung Innenstadt gefahren kam und die Straße auf Höhe der Fußgängerampel überqueren wollte, gegen den abbiegenden Chrysler. Der neunjährige Junge stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell