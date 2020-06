Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kommt von Fahrbahn ab - Anzeige gegen Fahrer

Petersdorf (ots)

Der Fahrer eines BMW war am Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, auf der Landstraße zwischen Buchholz und Petersdorf unterwegs. Der 29-Jährige kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, da er, eigenen Aussagen zufolge, einem Tier ausweichen musste. Dabei prallte das Auto gegen einen Pfosten am Fahrbahnrand. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizisten erstatteten Anzeige gegen den 29-Jährigen, da er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

