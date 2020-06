Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Eisenpfeiler kollidiert

Merxleben (ots)

Eine Zeitungszustellerin beabsichtigte in der Nacht, kurz nach 3 Uhr, in einer Grundstückseinfahrt Am Alten Anger zu wenden. Dabei kollidierte der VW der 48-Jährigen mit einer Eisenstange, die im Boden eingelassen war. Am Auto entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

