Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glimpfliches Ende eines Wohnhausbrandes, Polizei schließt Straftat nicht aus

Neunheilingen (ots)

Feuerwehr und Polizisten rückten am Donnerstagvormittag zu einem vermeintlichen Gebäudebrand in die Scharfe Gasse aus. Rechtzeitig, denn die Kameraden konnten durch das schnelle Löschen einen größeren Schaden an einem Wohnhaus verhindern. Lediglich die Haustür und ein Fenster wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 5000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein technischer Defekt wird ausgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell