Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann stürzt von Dach und wird schwer verletzt

Büttstedt (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Mann am Donnerstag in Büttstedt im Eichsfeld. Er führte Dacharbeiten auf einem Einfamilienhaus durch. Beim Absteigen vom Dach stürzte er in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Weshalb der Mann vom Dach stürzte, muss noch geklärt werden. Nach gegenwärtigen Ermittlungen schließt die Polizei eine Straftat aus.

