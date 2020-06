Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kinderfahrrad und Angelzubehör aus Garage gestohlen

Nordhausen (ots)

Eine Garage in der Karolingerstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag von Dieben heimgesucht. Der oder die Unbekannte drangen gewaltsam in die Garage ein und entwendeten ein schwarzes Kinderfahrrad des Herstellers Ghost und Angelzubehör. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

