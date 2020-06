Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen, die Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Polizei im Eichsfeld fahndet nach einem gestohlenen Mountainbike der Marke Ghost. Das Rad wurde aus einem Schuppen in Uder, Straße der Einheit gestohlen. Am 30. April entdeckte der Besitzer den Diebstahl. Das schwarze Bike mit roten Elementen, Modell Kato FS 5, ist mit einer Shimano XT 11 Speed Schaltung und 22 Gängen ausgestattet. Federgabel und Dämpfer sind von der Marke Fox. Der oder die Täter zertrennten das Faltschloss vermutlich mit einer Flex. Das neuwertige Rad hat einen Wert von mindestens 1000 Euro. Hinweise zum Verbleib oder zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell