Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto landet im Straßengraben

Epschenrode (ots)

Am Mittwochabend endete die Fahrt einer 23-Jährigen im Straßengraben. Sie war gegen 18.30 Uhr auf der Landstraße 1014 aus Richtung Epschenrode in Richtung Stöckey unterwegs, als sie in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Eine der vier Insassen, eine schwangere Frau, wurde vorsorglich medizinisch untersucht. Ein Alkoholtest ergab bei der 23-jährigen Fahrerin einen Wert von über 0,7 Promille. Sie musste ihren Führerschein abgeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell