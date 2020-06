Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter macht sich an Briefkästen zu schaffen

Nordhausen (ots)

In der vergangenen Nacht hat ein Zeuge einen Mann erwischt, der sich gerade an einem Briefkasten zu schaffen machte. Kurz vor 4 Uhr hatte der Unbekannte offenbar versucht, einen Briefkasten in der Semmelweisstraße gewaltsam zu öffnen. Als der Zeuge ihn davon abhalten wollte, stieß er ihn zur Seite und flüchtete. Der Zeuge blieb unverletzt. Ob der Unbekannte möglicherweise Briefe gestohlen hat, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden.

