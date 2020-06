Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dachstuhlbrand nach Blitzschlag

Körner (ots)

Ein Blitzschlag führte am Mittwoch, gegen 16 Uhr, zu einem Dachstuhlbrand in Körner. Mit Atemschutz drangen die Kameraden der Feuerwehr in das stark verrauchte Wohnhaus vor. Glücklicherweise entdeckten sie kein offenes Feuer. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Blitzeinschlages nicht im Haus, sodass niemand zu Schaden kam. Die Bundesstraße 249 war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen, bis ca. 20 Uhr, voll gesperrt.

