Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - Wer hat Manuel Eichhorn gesehen?

Uder (ots)

Seit Mittwochnachmittag wird der 28 Jahre alte Manuel Eichhorn aus Uder vermisst. Er verließ gegen 15 Uhr das elterliche Wohnhaus in unbekannte Richtung. Da nicht auszuschließen ist, dass er sich in hilfloser Lage befindet, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Manuel Eichhorn ist ca. 1,70 m groß und schlank. Er hat kurze dunkle Haare, die hinten zu einem kleinen Zopf gebunden sind. Außerdem trägt der Vermisste einen Nasenpiercing. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzensweatshirt und beigefarbenen Sneaker bekleidet. Der Einsatz eines Polizeihundes führte bisher nicht zum Auffinden des Vermissten. Wer hat Manuel Eichhorn gesehen? Wer steht möglicherweise mit ihm im Kontakt oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen