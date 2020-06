Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Fenster der Tafel

Leinefelde (ots)

Am Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Fensterscheibe der Tafel in der Jahnstraße beschädigt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

