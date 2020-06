Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei in Mühlhausen sucht Zeugen zu einer Verfolgungsfahrt am Pfingstmontag

Schlotheim (ots)

In der Bahnhofstraße fiel einer Streifenbesatzung gegen 10.45 Uhr ein Mercedes mit Mühlhäuser Kennzeichen auf. Sie erkannten den Fahrer und entschlossen sich dessen Verkehrstüchtigkeit zu überprüfen. Nachdem sie ihren Streifenwagen gewendet hatten, gab der 26-jährige Mann Gas. Sie folgten dem Mercedes mit über 140 km/h bis auf die B 249 bis nach Rockensußra. Dort verlor sich die Spur. Die Polizisten sahen noch, wie der Flüchtige in einer Linkskurve mehrere Autos überholte. Vier Streifenwagen waren im Einsatz, konnten den 26-Jährigen in seinem Mercedes aber nicht mehr stoppen. Die Polizei sucht nun betroffene Autofahrer denen der Mercedes zwischen Schlotheim und Rockensußra aufgefallen ist. Möglicherweise mussten sie abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen. Ermittlungen ergaben, dass der Flüchtige nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

