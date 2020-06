Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baumarkt von Einbrechern heimgesucht

Nordhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende hatten es Einbrecher auf einen Baumarkt in der Halleschen Straße abgesehen. Zwischen Samstag, 30. Mai, und Dienstag, 02. Juni, öffneten sie den Bauzaun im Außenbereich gewaltsam. Möglicherweise sind der oder die Unbekannten bei ihrer Tat gestört worden, denn das Diebesgut, welches sie bereits zum Abtransport zurecht gelegt hatten, ließen sie zurück. Ob sie dennoch etwas erbeutetet haben, muss nun im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell