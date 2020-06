Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto von Fahrbahn abgekommen

Sondershausen (ots)

20000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Dienstagabend. Der Fahrer eines Nissan befuhr, gegen 22.30 Uhr, die Bundesstraße 4 aus Richtung Sondershausen in Richtung Oberspier. Kurz vor dem Bahnübergang kam der 61-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto durchfuhr einen Straßengraben und kam schließlich auf einem Forstweg im Wald zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Nissan entstand ein erheblicher Schaden.

