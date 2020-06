Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin von Auto erfasst

Nordhausen (ots)

Die Fahrerin eines Skoda war am Dienstagabend, gegen 17.20 Uhr, in der Förstemannstraße unterwegs. Als die 42-Jährige nach links in die Körnerstraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden Radfahrerin. Die 41 Jahre alte Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

