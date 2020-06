Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Großeinsatz der Polizei nach Bedrohung mit Waffe

Ebeleben (ots)

Ein 61-jähriger Mann sorgte am Dienstagabend für einen Polizeieinsatz in Ebeleben, im Wohngebiet An der Helbe. Er hatte gegen 18.45 Uhr mit einer Waffe in der Hand vom Balkon eines Mehrfamilienhauses aus zunächst einem elfjährigen Kind, das sich auf dem Weg vom Spielplatz nach Hause befand, erklärt die Waffe sei echt. Das Kind erzählte einem 19-jährigen Bekannten davon, der sich daraufhin zum Balkon des stark alkoholisierten Mannes begab. Ihm gegenüber soll der Mann dann ebenfalls mit der Waffe in der Hand, verbal gedroht haben. Der 19-Jährige verständigte die Polizei. Da nicht klar war, ob der Mann mit scharfen Waffen gedroht hatte, erhielten die Sondershäuser Polizisten Unterstützung von Einsatzkräften aus Erfurt. Auch Spezialkräfte waren zunächst angefordert. Noch vor deren Eintreffen nahmen Polizisten den 61-Jährigen beim Verlassen seiner Wohnung fest. Er ließ sich noch am Abend in eine psychiatrische Klinik einweisen. In seiner Wohnung stellten Polizisten eine Softairwaffe und Schreckschusswaffen sicher. Die Spezialkräfte aus Erfurt brachen noch vor dem Eintreffen in Ebeleben ihren Einsatz ab. Gegen den 61-Jährigen wird nun wegen des Verdachtes der Bedrohung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell