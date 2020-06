Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Defekte Waschmaschine verursacht Polizei- und Feuerwehreinsatz

Nordhausen (ots)

Eine brennende Waschmaschine in einem Wohnhaus Vor dem Vogel meldete die Rettungsleitstelle der Polizei am Dienstagvormittag, kurz nach 11 Uhr. Schnell konnten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr Entwarnung geben. Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine hatte für eine Rauchentwicklung gesorgt. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

