Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

In der Zeit vom Donnerstag, 21.05.2020, 21:00 Uhr bis zum Freitag, 22.05.2020, 10:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung im Dingelstädter Stadtwald. Unbekannte Täter beschädigten im Anschluss an eine Himmelfahrtsfeier eine Jagdkanzel.

Am Freitag, 29.05.2020 befuhr der Täter mit seinem nicht mehr zugelassenen VW T5 die Straße der Einheit in Uder. Der Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Steuerhinterziehung sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

In der Ortslage Bockelnhagen zerkratzten unbekannte Täter in der Nacht vom Freitag, 29.05.2020 zum Samstag, 30.05.2020 einen Lkw Isuzu.

Von einer Baustelle zwischen Güntherode und Berlingerode wurden in der Zeit von Donnerstag, 28.05.2020, 18:00 Uhr bis Freitag, 29.05.2020, 15:33 Uhr vier Verkehrszeichen mit dazugehörigen Aufstellern entwendet. Der geschädigten Firma ist ein Schaden von 800,00 EUR entstanden.

Am Freitag, 29.05.2020 konnten im Waldgebiet bei Wüstheuterode/ Mackenrode mehrere junge Leute um ein großes Holzfeuer festgestellt werden. Aufgrund der Waldbrandgefahrenstufe 3, die derzeit im Altkreis Heiligenstadt herrscht, müssen alle Personen mit einer Anzeige gegen das Thüringer Waldgesetz rechnen. Inwieweit andere Verstöße begangen wurden, wird derzeit geprüft.

Am Samstag, 30.05.2020 beschädigte der bekannte Täter gegen 02:50 Uhr in der Ortslage Leinefelde ein Fahrzeug eines Wachschutzes. Mit Schlägen und Tritten bearbeitete der Täter das Fahrzeug, so dass diverse Dellen entstanden sind. Ferner ist die Windschutzscheibe gerissen und ein Außenspiegel beschädigt. Der Pkw musste angeschleppt werden.

Wegen ruhestörenden Lärms wurde eine Anzeige gefertigt. Mehrere Personen standen am Samstag, 30.05.2020 gegen 00:30 Uhr bei einem Pkw in der Wilhelmstraße in Heilbad Heiligenstadt. Aus dem Fahrzeug drang laute Musik, so dass sich Anwohner beschwerten.

Ein am 28.05.2020 in Heiligenstadt, in der Grünewaldstraße entwendeter Roller, wurde am Samstag, 30.05.2020 in Kallmerode aufgefunden. Das Vorderrad des Kleinkraftrades hatte keine Luft mehr, außerdem wurde das Fahrzeug mit Farbe besprüht. Zudem wurde das Versicherungskennzeichen verändert. Der Fahrzeughalter wurde informiert und holte das Kleinkraftrad ab. Vor der Abholung wurden DNA-Spuren vom Fahrzeug entnommen und gesichert.

Mit einer Anzeige wegen Ruhestörung hat ein Betroffener aus Bornhagen zu rechnen. Aus der Wohnung drang laute Musik, was die Nachbarn veranlasste den Ruhestörer aufzusuchen. Dieser ignorierte die Bitte um Ruhe, so dass die Polizei informiert wurde. Diese sorgte für Ruhe und fertigte die Anzeige.

