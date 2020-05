Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Nordhausen (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 14:00 Uhr in Nordhausen an der Kreuzung Helmestraße/Darrweg ein Verkehrsunfall, der eine Sperrung der Bundesstraße 4 zur Folge hatte. Der 54jährige Fahrer eines Lkw befuhr den Darrweg und bog in der weiteren Folge nach links in die Helmestraße ein. Während des Abbiegens löste sich der mit Schrott beladene Container und fiel in der weiteren Folge nach rechts vom Anhänger. Glücklicherweise landete der Container auf einer Rasenfläche, so dass die Bundesstraße nur während der Bergung gesperrt werden musste. Diese dauerte zirka 90 Minuten. Im Stadtbereich kam es dadurch zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. Wie sich der Container aus dem Schienensystem lösen konnte, wird derzeit ermittelt.

