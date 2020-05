Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogen am Steuer

Sondershausen (ots)

Gleich unter der Einwirkung mehrerer illegaler Substanzen stand ein 22-jähriger Sondershäuser, als er am gestrigen Freitag gegen 12:40 Uhr in der Hospitalstraße in eine Verkehrskontrolle geriet. Der Mann, der der Polizei schon hinreichend wegen gleich gelagerter Sachverhalte bekannt war, führte kurz vor der Kontrolle einen grauen VW Golf im öffentlichen Verkehrsraum. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen gültigen Führerschein vorlegen, gab stattdessen an, diesen verloren zu haben. Ob diese Angabe der Tatsache entspricht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Mann musste die Beamten nun zur Blutentnahme begleiten, weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell