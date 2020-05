Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Toter Graureiher sorgt für Polizeieinsatz

Sondershausen (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am gestrigen Freitag gegen 17:00 Uhr in der Goethestraße in Sondershausen. Anwohner hatten über einen toten im Garten liegenden Graureiher informiert, aufgrund der Umstände war davon auszugehen, dass das Tier durch Unbekannte absichtlich getötet wurde. Das Tier wurde in der Folge in Absprache mit dem Veterinäramt polizeilich sichergestellt, eine forensische Untersuchung des Tieres soll die genauen Umstände des Todes ermitteln. Die Polizei verfolgt bereits erste Ermittlungsansätze, bittet jedoch Anwohner und Zeugen, sich für weitere sachdienliche Hinweise bei der unten genannten Dienststelle zu melden.

