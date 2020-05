Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rettungshubschrauber nach Unfall mit jugendlichem Kradfahrer im Einsatz

Deuna (ots)

Mit dem Rettungshubschrauber kam ein 17-jähriger Kradfahrer aus dem Eichsfeld am Freitagmorgen ins Krankenhaus. Der Jugendliche befuhr kurz vor halb sieben mit seiner Honda in Deuna die Hauptstraße in Richtung Straße Zur Trifft. In einer Linkskurve geriet er, aus bislang noch ungeklärter Ursache, in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Opel zusammen. Er stürzte und zog sich Verletzungen am Bein zu. Die 64-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

