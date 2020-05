Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin von Auto erfasst

Großengottern (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 47-jährige Radfahrerin am Freitagmorgen in Großengottern. Sie war kurz nach 4 Uhr in der Goethestraße unterwegs, als sie vom Ford eines 42-Jährigen erfasst wurde. Der Autofahrer wollte aus einer Parkbucht ausparken und auf die Straße auffahren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell