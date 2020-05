Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ebeleben (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Sonntag, 17. Mai, in Ebeleben ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Eine Autobesitzerin stellte ihren Fiat am Abend, gegen 18.10 Uhr, auf einem Parkplatz am Markt, auf Höhe einer Bankfiliale, ab. Als sie nur 10 Minuten später zu dem Auto zurückkehrte, stellte sie unfallbedingte Schäden fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Am Fiat entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

