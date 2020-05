Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Mühlhausen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist am Donnerstagabend ein Mann leicht verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache gerieten die Gruppen An der Burg in Streit. Dabei soll ein 14-Jähriger einen 19 Jahre alten Mann im Gesicht verletzt haben. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Geschehens dauern an.

