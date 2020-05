Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Menschen bei Auffahrunfall verletzt

Weberstedt (ots)

Die 34-jährige Fahrerin eines Renault befuhr am Donnerstag, kurz nach 14.30 Uhr, die Landstraße aus Richtung Schönstedt in Richtung Weberstedt. An der Einmündung zur Landstraße 1042 beabsichtigte sie, nach links in Richtung Alterstedt abzubiegen. Hierfür musste sie verkehrsbedingt anhalten. Die dahinter befindliche 47 Jahre alte VW-Fahrerin kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Durch den Aufprall erlitten die beiden Autofahrerinnen, sowie der 34-jährige Beifahrer im Renault, leichte Verletzungen. Sie kamen ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

