Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Breitenbach (ots)

Ein 20 Jahre alter VW Fahrer war am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, auf der Landstraße aus Richtung Breitenbach unterwegs. Er beabsichtigte an der Einmündung zur B247 nach links in Richtung Ferna abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Skoda einer 40-Jährigen, die aus Richtung Ferna kam. Die 40-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 19 Jahre alte Beifahrerin im VW erlitt leichte Verletzungen. Die Straße musste bis ca. 23 Uhr gesperrt werden.

