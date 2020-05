Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeigen gegen Autofahrerin

Hüpstedt (ots)

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz wird gegen eine 25-Jährige ermittelt. Sie war in der Nacht zu Donnerstag mit ihrem Skoda in Hüpstedt unterwegs. Gegen 0.30 Uhr kontrollierten Polizisten die Autofahrerin in der Mühlhäuser Straße. Es stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand.

