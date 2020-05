Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschmierten Steine mit blau-weißem Graffiti

Nordhausen (ots)

Ein Zeuge erwischte in der vergangenen Nacht, gegen 0.30 Uhr, zwei Graffitisprayer. Sie besprühten in der Rautenstraße drei große Steine mit blauer und weißer Farbe und hinterließen einen Aufkleber mit der Aufschrift Wacker 90 Nordhausen. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Noch vor Eintreffen waren die Unbekannten geflüchtet. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein und Clownsmasken getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

