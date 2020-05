Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut Staubsaugerautomaten auf Tankstellengelände angegriffen

Bad Frankenhausen (ots)

Erneut öffneten Diebe die Staubsaugerautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle im Seegaer Weg gewaltsam. Der oder die Unbekannten erbeuteten daraus in der Nacht zu Mittwoch einen zweistelligen Bargeldbetrag. Erst in der vergangenen Woche, zwischen Donnerstag, 21. Mai, und Freitag, 22. Mai, wurden die Staubsaugerboxen von Unbekannten geöffnet. (siehe Pressemeldung vom 22.05.2020) Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03631/6610 zu melden.

