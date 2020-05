Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schlangenlinienfahrender Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Sondershausen (ots)

Am Dienstagabend informierten Zeugen die Polizei über einen Radfahrer, der in Sondershausen in Schlangenlinien unterwegs gewesen und sogar gestürzt sein soll. Polizisten stoppten den 38-jährigen Radler in der Erfurter Straße. Ein Alkoholtest ergab ein einen Wert von über 1,1 Promille. Aufgrund seiner erheblichen alkoholbedingten Ausfallerscheinungen ermittelt die Polizei nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

