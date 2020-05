Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erwischt

Ellrich (ots)

Ein Duo scheiterte am Dienstagabend bei seiner Diebestour in einem Baumarkt Am Auegraben. Mitarbeiter hatten beobachtet, wie ein Mann kurz vor 18 Uhr Waren in den Außenbereich schaffte. Am Zaun übergab er die Gegenstände an seinen Komplizen, der die Diebesbeute ins Auto lud. Während die Mitarbeiter einen Täter festhalten konnten und die Polizei informierten, flüchtete der zweite mit dem Auto. Doch auch er kam nicht weit. An einer Tankstelle entdeckten Polizisten den flüchtigen Dieb. Die Beute, eine Säge und ein Radio, lag unweit entfernt in einer Böschung. Weil der Mann unter Drogeneinfluss stand, musste er mit zur Blutentnahme. Gegen die beiden Männer im Alter von 37 und 42 Jahren wird nun ermittelt.

