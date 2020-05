Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Notstromaggregat

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag stahlen Unbekannte in der Bertha-von-Suttner-Straße ein Notstromaggregat. Das Aggregat, im Wert von mehreren hundert Euro, befand sich auf einem Pkw-Anhänger. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern oder zum Verbleib des Notstromaggregats geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell