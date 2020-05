Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Akkuschrauber und Bohrer aus Gartenhaus gestohlen

Wasserthaleben (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen drangen Unbekannte gewaltsam in ein Gartenhaus in der Hauptstraße ein. Daraus stahlen sie einen Akkuschrauber und mehrere Bohrer im Wert von etwa 300 Euro. Sie verursachten zudem einen Sachschaden vom ca. 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell