Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht am Steuer

Artern (ots)

Die Polizei erwischte am Montagabend im Kyffhäuserkreis zwei Autofahrer, die berauscht hinter dem Steuer saßen. Gegen 21.30 Uhr kontrollierten Polizisten in Artern in der Karl-Hühnerbein-Straße den Fahrer eines Ford. Bei dem 48-Jährigen verlief ein Drogentest positiv. Etwa eine Stunde später stellten Beamte in Bottendorf den nächsten Verstoß fest. Bei einem 28-Jährigen zeigte ein Alkoholtest 0,6 Promille. Zudem stand auch er unter Drogeneinfluss. Gegen beide Autofahrer wird nun ermittelt. Die Polizisten untersagten ihnen die Weiterfahrt.

