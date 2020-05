Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angelutensilien aus Keller gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Montag wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Aueblick eingebrochen sind. Der oder die Täter öffneten den Keller gewaltsam und nahmen eine Tasche mit Angelzubehör mit. Weitere Kelleraufbrüche nahmen Polizisten am Montagabend in der Bochumer Straße auf. Dort waren Unbekannte gewaltsam in zwei Keller eingedrungen. Erbeutet haben der oder die Täter nichts, zurückließen sie jedoch Sachschäden durch Graffitischmierereien. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.

