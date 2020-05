Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Gärtnerei

Schönstedt (ots)

Mehrere hundert tausend Euro Schaden verursachte ein Brand am Montag, kurz vor 7 Uhr, in einer Gärtnerei in Schönstedt im Unstrut-Hainich-Kreis. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt an einem Heizwerk für das Feuer verantwortlich war. Durch die Flammen wurde auch ein Gewächshaus in Mitleidenschaft gezogen. Die Bundesstraße 247 musste aufgrund der starken Rauchentwicklung zunächst voll, später halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell