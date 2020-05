Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Menschen bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Montag, gegen 12 Uhr. Der Fahrer eines Mercedes befuhr die Bundesstraße 4 in Richtung Sondershausen. Nach dem Ortsausgang Nordhausen beabsichtigte der 89-Jährige an der Kreuzung nach links in Richtung Sundhausen abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Smart einer 37-Jährigen. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Fahrerin des Smart und ihre 16 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Alle drei Personen kamen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 15000 Euro.

