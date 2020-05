Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Opferstock gewaltsam geöffnet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Einbrecher betraten am Sonntag, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr, die Kapelle beim Altstädter Kirchplatz in Heiligenstadt. Dort öffneten sie gewaltsam den Opferstock. Ob und wie viel Bargeld der oder die Diebe erbeuteten, ist derzeit noch nicht bekannt.

