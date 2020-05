Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Metallbaufirma von Dieben heimgesucht - Die Polizei sucht Zeugen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Etwa 10000 Euro Sachschaden verursachten Einbrecher bei einer Metallbaufirma in der Nacht zu Montag. Ersten Ermittlungen zufolge befuhren die Täter das Gelände in der Ludwig-Löwe-Straße, nachdem sie einen Zaun gewaltsam geöffnet hatten. Sie erbeuteten Metalle im Wert von mehreren tausend Euro. Wer kann Angaben zu den Einbrechern oder dem von ihnen genutzten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

