Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei beendet Party - Jugendliche verstoßen gegen Infektionsschutzgesetz

Mengelrode (ots)

Polizisten beendeten in der Nacht zu Sonntag im Eichsfeld eine Party. Zeugen hatten die Polizei auf die Feier in einem Wohnhaus in Mengelrode, an der bis zu 40 Personen teilgenommen haben sollen, aufmerksam gemacht. Vor Ort konnten die Beamten vorerst nur die jugendliche Bewohnerin antreffen. Ihre Eltern waren nicht zuhause. Wenig später stellten die Beamten jedoch noch etwa zehn Jugendliche fest, die sich im Haus und im Garten aufhielten. Einige Gäste waren offenbar bei Eintreffen der Beamten geflüchtet. Da die feiernden Jugendlichen gegen die geltende Allgemeinverfügung, das Kontaktverbot, verstießen, erstatteten die Polizisten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell