Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baustellencontainer aufgebrochen

Gernrode (ots)

Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, brachen Unbekannte einen Container an einer Baustelle in der Straße Vor dem Tore auf. Daraus erbeuteten sie einen Laser im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell