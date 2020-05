Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Brauerei

Worbis (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in die Lagerhalle einer Brauerei in der Neunspringer Straße ein. Der oder die Diebe nahmen mehrere Kisten Getränke mit. Außerdem hinterließen die Täter Schäden an einem Fahrzeug, welches in der Halle abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 21.10 Uhr. Zeugen, die den Einbruch bemerkt haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

