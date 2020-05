Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am 07.11.2019 in Leinefelde

Leinefelde (ots)

Der Unfall ereignete sich bereits am 07.11.2019 in Leinefelde in der Birkunger Straße in Höhe der Gaststätte "Haus Eichsfeld" in der Nähe der dortigen Fußgängerampel. Zum Unfallzeitpunkt war es bereits dunkel, als der unbeleuchtet Fahrradfahrer die Birkunger Straße aus Richtung "Haus Eichfeld" überquerte und mit einem Pkw auf der Birkunger Straße kollidierte. Der 17jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Wer kann sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen? Zeugen melden sich bittte bei der Polizei in Heiliigenstadt 03606-6510!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell