Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrt endete im Gefängnis

Mühlhausen (ots)

Am Samstagmorgen um 06:20Uhr fiel den Polizeibeamten in Mühlhausen in der Margaretenstraße eine Radfahrerin auf, die per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten beabsichtigen diese anzuhalten. Dazu stellte sich ihr eine Polizeibeamtin in den Weg und gab ihr eindeutige Anhaltezeichen. Die Radfahrerin ignorierte diese, beschleunigte stattdessen ihr Fahrrad und fuhr direkt auf die Beamtin zu. Die 26jährige Frau fuhr der Beamtin vor die Beine, kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht am Unterarm. Die Beamtin zog sich dabei eine Prellung am Knie zu. Die Frau konnte verhaftet und der JVA zugeführt werden.

