Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb bei Personenkotrolle entlarvt

Mühlhausen (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 31jähriger Mann in Mühlhausen einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass dieser mehrere Packungen Batterien und Unterbauleuchten unter seinem Pullover versteckt hatte. Auf Nachfrage gab er an, dass er diese zuvor im Netto erworben hatte. Da er keine Tasche hatte, musste er sie unterm Pullover transportieren. Nachdem er keinen Kassenzettel nachweisen und auch keinen Angaben zum Preis machen konnte, räumte er ein, dass er die Ware ohne Bezahlung "erwarb". Im Anschluss wurde das Beutegut im Wert von mehr als 60,- Euro wieder an den Netto Markt übergeben.

