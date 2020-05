Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren unter Alkohol

Wiehe (ots)

Am 23.05.2020 wurde gegen 21:30 Uhr ein 59- jähriger Fahrer eines Pkw Citroen in Wiehe einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurde festgestellt, dass dieser unter Einwirkung von Alkohol am Steuer saß. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell